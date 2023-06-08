Хадж

В Джидду благополучно прибыли 400 паломников из Ингушетии

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В Джидду Саудовской Аравии благополучно прибыли 400 паломников из республики, сообщили «Ингушетии» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

«Состоялись два прямых авиарейса из-за аэропорта «Магас». По техническим причинам позже запланированного времени. Руководитель министерства Ваха Беков находился в аэропорту и контролировал процесс. В связи с задержкой рейсов, Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым было дано поручение руководству Миннаца обеспечить паломников едой, водой и всем необходимым, что и было сделано», — сказала собеседник издания.

Как ранее сообщалось, всего из аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова будет совершено 14 авиарейсов, последний запланирован на 19 июня. К жителям республики присоединятся и паломники из соседних регионов. Квота на хадж для Ингушетии составляет 1,3 тыс. мест.

Для организации пропуска физических лиц через государственную границу России в аэропорту «Магас» разработана временная технологическая схема, которая согласована и утверждена всеми ответственными ведомствами.

Для паломников из республики подготовлены гостиницы в радиусе до 3 км от Масджид аль-Харам (Запретной мечети) в Мекке и 200-300 метров от мечети Масджид аль-Набави в Медине. На месте для верующих будет организовано питание. До отлета со всеми паломниками проведены обучающие семинары, розданы брошюры и сумки с национальной символикой.

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