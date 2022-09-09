В горном селе Джейрах Ингушетии чествовали пограничников

«Многолетнее тесное сотрудничество ингушских артистов с пограничниками неизменно дает прекрасные результаты. Они всегда желанные гости у военнослужащих в зеленых фуражках. В свою очередь сами артисты с огромным удовольствием принимают участие во всех круглых датах, юбилеях и годовщинах пограничников, стараются сделать их праздник особенно запоминающимся», — рассказал собеседник.

Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры, которым на протяжении многих лет руководит директор Тамара Цицкиева. Для военнослужащих выступили артисты столичного Центра театра, кино и креативных индустрий, а также танцоры ансамбля народного танца «Магас».

«Концерт прошел в удивительно теплой, располагающей атмосфере. Каждый номер артистов, которые с блеском продемонстрировали свое вокальное и хореографическое искусство, встречался бурными аплодисментами», — добавил собеседник.

Концертную программу провела конферансье филармонии Рита Мерешкова.