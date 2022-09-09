Мероприятие

В горном селе Джейрах Ингушетии чествовали пограничников

0

В горном поселении Джейрах Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине образования войсковой части 2094 Пограничного управления ФСБ России по республике, сообщили в пресс-службе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

«Многолетнее тесное сотрудничество ингушских артистов с пограничниками неизменно дает прекрасные результаты. Они всегда желанные гости у военнослужащих в зеленых фуражках. В свою очередь сами артисты с огромным удовольствием принимают участие во всех круглых датах, юбилеях и годовщинах пограничников, стараются сделать их праздник особенно запоминающимся», — рассказал собеседник.

Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры, которым на протяжении многих лет руководит директор Тамара Цицкиева. Для военнослужащих выступили артисты столичного Центра театра, кино и креативных индустрий, а также танцоры ансамбля народного танца «Магас».

«Концерт прошел в удивительно теплой, располагающей атмосфере. Каждый номер артистов, которые с блеском продемонстрировали свое вокальное и хореографическое искусство, встречался бурными аплодисментами», — добавил собеседник.

Концертную программу провела конферансье филармонии Рита Мерешкова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушская делегация принимает участие в культурном проекте в Чечне
Глава Ингушетии подписал закон о снижении налоговой ставки для стимулирования субъектов МСП
Правоохранители Ингушетии задержали грузовик с 20 тоннами контрафактного пива
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от АСПИ книги серии «МестоимениЯ»
Дело о незаконном получении 4,3 млн руб. из фонда соцстраха Ингушетии передано в суд
В Ингушетии в рамках Вахты памяти «Терский рубеж» обнаружены останки троих красноармейцев
Ингушский центр театра, кино и креативных индустрий провел для школьников мероприятие о кинематографе
Борцы из ингушского спортклуба «Ади Ахмад» завоевали 15 медалей на турнире в Чечне
Представители Минприроды Ингушетии примут участие в форуме «Леса России»
В республиканской спортшколе Ингушетии «Ангушт» провели антитеррористическое мероприятие
Русский театр Ингушетии представит «Преступление и наказание» на фестивале «Русская сцена» в Дагестане

Главное

Яндекс.Метрика

 