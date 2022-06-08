В городах Малгобеке и Сунже Ингушетии установят контейнеры для раздельного сбора мусора

«В ближайшее время жители городов смогут принести мусор и разделить его по специальным контейнерам зеленого, коричневого, желтого, синего и серого цвета, которые будут установлены на специальных площадках. В Малгобек отправили 165 контейнеров и в Сунжу — 105», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый из пяти цветов контейнеров имеет свое назначение, к примеру, синий — для сухого мусора, такого, как бумага, картон пластик.

«Сортировка мусора поможет значительно сократить негативное воздействие мусора и отходов на окружающую среду, почву, подземные и поверхностные воды», — добавили в природоохранном ведомстве.

Напомним, в октябре 2021 года Ингушетия вошла в число 46 субъектов РФ, которые получили из федерального бюджета субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. На выделенную Минприроды России субсидию в январе 2022 года было закуплено 2 289 передвижных пластмассовых мусорных контейнеров объемом 1100 литров.