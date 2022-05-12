Рейд

В городе Карабулаке Ингушетии наводят порядок в сфере торговли

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Сотрудники экономического отдела администрации города Карабулака в очередной раз выявили нестационарные объекты торговли.

Как правило, эти точки находятся вдоль центральных автомагистралей. Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, по итогам рейда с предпринимателями проводились профилактические беседы, составлялись протоколы об административных правонарушениях.

Нарушителям напомнили о запрете на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с нарушением утверждённой органом местного самоуправления схемы размещения.

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