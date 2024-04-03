В Ингушетии проводят мониторинг цен на продукты питания 

Очередной рейд был проведен в гипермаркете «Амана». Участники акции не выявили в крупном магазине фактов завышения цен в преддверии празднования Ид аль-Фитр (Мархаш). В гипермаркете даже существуют скидки на определенные виды товаров.

«Владельцам крупных торговых точек и оптовых складов мы всегда напоминаем о недопустимости необоснованного завышения цен, особенно в месяц Рамадан», — рассказал газете «Ингушетия» специалист отдела экономики, торговли и сельского хозяйства мэрии города Хусейн Боков.

В свою очередь руководители коммерческих организаций отмечают, что если и не снижают, то стараются не завышать цены, особенно на социально значимые товары.