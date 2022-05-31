В городе Карабулаке Ингушетии подвели итоги турнира по стрит воркауту

Организатором спортивного мероприятия выступила мэрия города. Местом проведения соревнований стала площадка ГТО на центральном муниципальном стадионе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Карабулака, состязания проводились в дисциплине силовое двоеборье в 2-х возрастных категориях — до 18 и старше 18 лет при качественном судействе под руководством призёра чемпионата мира по воркауту Зелимхана Барахоева.

Участники представляли разные населённые пункты. По регламенту турнира от них требовалось под нагрузкой максимально возможное количество раз подтянуться на перекладине (отягощение — гиря весом 16 кг) и отжаться на брусьях (отягощение — гиря весом 24 кг).

По итогам соревнований среди мужчин не было равных Муслиму Тибоеву из посёлка Майский Пригородного района, в борьбе с 12-ю соперниками он показал второй результат по подтягиваниям (17) и далеко всех обогнал по отжиманиям (54), показав чемпионскую сумму 71. Общее второе место занял житель Магаса Ахмед Амхадов, ставший лучшим по подтягиваниям (18). На третьей позиции финишировал карабулакчанин Адам Муматов. Среди юниоров победителем стал Исмаил Тимурзиев из Карабулака, второе и третье места в активе Мухаммада Арчакова и Ибрагима Бахмурзиева.

За зрелищными баталиями с интересом наблюдал глава Карабулака Магомед-Башир Осканов. Он подчеркнул важность проведения таких соревнований для пропаганды здорового образа жизни, организации досуга для молодёжи. Градоначальник принял участие в церемонии награждения победителей и призёров турнира, их поощрили ценными призами и дипломами в соответствии с занятыми местами. Также организаторы отметили памятными подарками спортсменов, проявивших волю к победе.