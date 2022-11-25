В городе Малгобеке Ингушетии провели совещание по вопросам осеннего призыва

Предваряя работу совещания, заместитель руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии Анзор Мархиев подчеркнул, что проведение призывной кампании на должном уровне является приоритетной задачей на сегодняшний день.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, в ходе обсуждения глава Малгобека Мусса Галаев напомнил, что это ежегодное мероприятие никак не связано с проведением специальной военной операции. Он призвал присутствующих депутатов, религиозных деятелей и других участников встречи подключиться к разъяснительной работе с молодёжью, поручил ответственным лицам активизировать работу в тесном взаимодействии с военкоматом и органами правопорядка.

О проделанной работе по осеннему призыву выступил военный комиссар Микаил Гандалоев. Он подробно рассказал о том, сколько человек отправилось отдавать долг Родине и с какими трудностями чаще всего сталкивается военный комиссариат в ходе призывной кампании. Военком обозначил причины, из-за которых возникают проблемы по выполнению плана, и указал проблемы, с которыми столкнулись в ходе призывной кампании.