В городе Назрани Ингушетии в 2023 году капитально отремонтируют четыре улицы

Отмечается, что это — улицы Картоева (1,8 км), Сулейменова (0,77 км), Восточная (0,90 км) и Центральная (2,25 км). Дороги там находятся в неудовлетворительном состоянии и не раз становились объектами жалоб горожан и автомобилистов.

Капремонт будет включат в себя устройство нижнего и выравнивающего слоев асфальтобетонного покрытия, установку бордюрного камня, обустройство тротуаров и дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев отметил, что ответственными лицами ведется работа по подготовке необходимой документации для выставления на аукцион и определения подрядной организации.