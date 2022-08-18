Дороги

В городе Назрани Ингушетии в 2023 году капитально отремонтируют четыре улицы

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В городе Назрани Ингушетии в 2023 году, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», капитально отремонтируют четыре улицы, сообщается в Телеграм-канале мэрии.

Отмечается, что это — улицы Картоева (1,8 км), Сулейменова (0,77 км), Восточная (0,90 км) и Центральная (2,25 км). Дороги там находятся в неудовлетворительном состоянии и не раз становились объектами жалоб горожан и автомобилистов.

Капремонт будет включат в себя устройство нижнего и выравнивающего слоев асфальтобетонного покрытия, установку бордюрного камня, обустройство тротуаров и дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев отметил, что ответственными лицами ведется работа по подготовке необходимой документации для выставления на аукцион и определения подрядной организации.

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