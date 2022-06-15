В городе Назрани Ингушетии ведется капитальный ремонт улицы Чеченская
В Назрани начаты работы по капитальному ремонту улицы Чеченская протяженностью 1,3 тыс. метров.
Заказчиком данных работ является мэрия города, исполнителем — подрядная организация «Скад-М».
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрани, в рамках капремонта будет проложено трехслойное основание песчано-гравийной смеси, двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 12 см с установкой бордюрного камня.
Отмечается, что ремонт участка ведётся от улицы Муталиева до фабричного круга. На данном этапе идёт разбор старого дорожного полотна.