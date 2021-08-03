В городе Сунже Ингушетии продолжается благоустройство общественных территорий

Одной из пяти благоустраиваемых территорий в городе является дорога, ведущая к детскому дошкольному учреждению «Берёзка» на улице Жукова. Работы на объекте не прекращались и в выходные дни. Завершение укладки асфальтового покрытия запланировано уже в ближайшее время.

Детсад «Берёзка» возведён в рамках нацпроекта «Демография» и сдан в эксплуатацию в 2020 году. На этой же улице строится школа на 720 учебных мест в рамках нацпроекта «Образование».

В мэрии Сунжи газете «Ингушетия» сообщили, что в рамках благоустройства в текущем году задействованы пять объектов, которые в приоритетном порядке были выбраны жителями Сунжи путем онлайн-голосования.