В Ингушетии 12 организаций культуры работают в рамках программы «Пушкинская карта»

Напомним, программа начала свою работу в сентябре 2021 года. С начала ее реализации участниками программы стали десять республиканских организаций культуры, еще две подключились в прошлом году.

Обладатели «Пушкинской карты» могут посетить спектакли русского, ингушского, молодежного театров, а также ТЮЗа, побывать на экскурсиях в краеведческом музее, музее изобразительных искусств, в Мемориальном комплексе жертвам репрессий. По карте можно посмотреть отечественный фильм в кинотеатре «Россия» в Магасе, а также концерты артистов филармонии, ансамблей «Ингушетия» и «Магас», посетить мероприятия столичного Центра театра, кино и креативных индустрий.

На данный момент «Пушкинскую карту» получили 15 тысяч детей, проживающих в Ингушетии, что составляет 30%. Региональное министерство культуры совместно с министерством образования планируют довести этот показатель до 100% до конца марта текущего года.

«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги в сумме 5 тысяч рублей перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.