В Ингушетии 21 мая впервые отметят День ингушских башен

День ингушских башен будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая. В этот день в республике будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.

Для ингушей этот праздник очень важен, поскольку обусловлен национальными особенностями народа. Так, ученые установили, что название ингушей «гIалгIай» — происходит от слова «гIала» («башня») и означает «жители башен». Потому по всему региону разбросаны древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения. Самый популярный памятник — башенный комплекс «Вовнушки», который стал финалистом проекта «Семь чудес России».