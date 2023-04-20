Благотворительность

В Ингушетии 5 тыс. малоимущих семей получили продуктовые наборы от фонда «Сафмар» Гуцериева

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В рамках благотворительной программы «Навстречу Рамадану» фонда «Сафмар» 5 тыс. малоимущих семей городов Карабулак, Магас, Назрань и других населенных пунктов республики получили наборы, которые включат в себя самые необходимые продукты питания, сообщил газете «Ингушетия» представитель фонда.

«Забота о подрастающем поколении, укрепление традиционных ценностей и бережное сохранение богатого духовного наследия России занимают важное место в благотворительной деятельности фонда, основанного бизнесменом и меценатом Михаилом Гуцериевым. Ежегодно фонд реализует широкий спектр программ, направленных на возрождение культурных традиций народов России и духовное просвещение», — отметил собеседник издания.

По его словам, благотворительная акция проведена, поскольку праздник Ид аль-Фитр (Мархаш), который отмечается в течение трех дней после священного месяца поста Рамадан, является одним из самых народных и значимых в Исламе.

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