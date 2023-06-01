В Ингушетии 8 лет колонии получил житель Ярославской области за попытку сбыть мефедрон

Отмечается, что злоумышленник, действуя в составе группы, согласно отведенной ему роли, в июле прошлого года прибыл в Магас, где бесконтактным способом приобрел партию мефедрона и арендовал комнату в гостинице для временного проживания и хранения наркотиков в целях последующего незаконного сбыта через «закладки».

Однако довести свой преступный умысел до конца он не сумел, поскольку 19 июля 2022 года был задержан полицейскими с поличным. У него обнаружили и изъяли 20 свертков мефедрона общей массой около 100 гр.

Магасский районный, с учетом позиции государственное обвинителя, назначил молодому человек наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В отношении других соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.