В Ингушетии благоустроят 22 общественные территории в 2022 году

«В Ингушетии в 2021 году благополучно реализовали проект по формированию комфортной городской среды. В 9 муниципальных образованиях городов и районов республики благоустроены 34 общественные территории. А в этом году будет облагорожено 22: они отобраны по итогам рейтингового онлайн-голосования на единой платформе Минстроя России», — говорится в сообщении.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды». В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.