В Ингушетии благоустроят 22 общественные территории в 2022 году
В Ингушетии по итогам онлайн-голосования выбрали 22 общественные территории для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
«В Ингушетии в 2021 году благополучно реализовали проект по формированию комфортной городской среды. В 9 муниципальных образованиях городов и районов республики благоустроены 34 общественные территории. А в этом году будет облагорожено 22: они отобраны по итогам рейтингового онлайн-голосования на единой платформе Минстроя России», — говорится в сообщении.
Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды». В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.