В Ингушетии чествовали специалистов за вклад в развитие физической культуры и спорта 

В торжественной церемонии приняло участие более 28 человек, включая сотрудников аппарата спортивного ведомства республики, а также руководителей и специалистов подведомственных министерству учреждений. Награды были вручены первым заместителем председателя правительства региона Магомедом Евлоевым и министром спорта Ингушетии Али Дошхоклоевым.

«Сегодня мы награждаем наших тренеров, спортсменов и специалистов, которые воспитали не одно поколение достойных спортсменов, представляющих республику. Каждый из вас заслуживает восхищения и признания за свой вклад в развитие физической культуры и спорта. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в вашем труде. Желаю вам всегда оставаться здоровыми, сильными и счастливыми. Спасибо вам за ваше преданное служение физической культуре и спорту в Республике Ингушетия», — цитирует министра спорта Али Дошхоклоева его пресс-служба.