Награды

В Ингушетии чествовали специалистов за вклад в развитие физической культуры и спорта 

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В честь 30-летия министерства по физической культуре и спорту Ингушетии и Дня физкультурника во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани состоялось вручение государственных наград.

В торжественной церемонии приняло участие более 28 человек, включая сотрудников аппарата спортивного ведомства республики, а также руководителей и специалистов подведомственных министерству учреждений. Награды были вручены первым заместителем председателя правительства региона Магомедом Евлоевым и министром спорта Ингушетии Али Дошхоклоевым.

«Сегодня мы награждаем наших тренеров, спортсменов и специалистов, которые воспитали не одно поколение достойных спортсменов, представляющих республику. Каждый из вас заслуживает восхищения и признания за свой вклад в развитие физической культуры и спорта. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в вашем труде. Желаю вам всегда оставаться здоровыми, сильными и счастливыми. Спасибо вам за ваше преданное служение физической культуре и спорту в Республике Ингушетия», — цитирует министра спорта Али Дошхоклоева его пресс-служба.

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