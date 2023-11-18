В Ингушетии чествовали трехкратного чемпиона мира по боевому самбо

Уроженец Ингушетии Рустам Талдиев на чемпионате мира в Ереване выиграл золотую медаль на соревнованиях по боевому самбо в весовой категории до 71 кг, победив в финале представителя Сербии Стефана Зупарика.

«Финальный поединок был с представителем Сербии, соперник был очень достойным. На прошлом чемпионате мира и Европы он выиграл у нашего соотечественника, я рад, что смог взять реванш и одолеть его в поединке», — прокомментировал Рустам Толдиев.

На церемонию чествования вернувшегося в республику спортсмена прибыли министр физической культуры и спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, родственники и друзья бойца.

«Нужно учитывать, что боевое самбо — это тяжелейший вид спорта и сегодня наш Рустам стал трехкратным чемпионом мира. Это говорит о том, что развитие боевого самбо имеет огромное значение в республике. Я убежден, что по итогам всех этих завоеванных титулов у нас будет большой набор в эту секцию. Рустам сегодня пример для подрастающего поколения», — сказал Али Дошхоклоев.

Напомним, Рустам Толдиев — самбист и боец смешанных единоборств, трёхкратный чемпион мира, трехкратный чемпион России по боевому самбо, мастер спорта России международного класса, заслуженный мастер спорта России.

Отмечается, что спортсмен в марте 2024 года будет участвовать в чемпионате России, который пройдет в Брянске.