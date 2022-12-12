В Ингушетии до конца декабря проведут девять продовольственных ярмарок

«В преддверии празднования Нового года Минсельхозом дополнительно запланировано проведение с 28 по 30 декабря 9 ярмарок во всех районах республики. В общем, за 2022 год нами будет проведено более 33 ярмарок во всех районах республики. На всех предыдущих ярмарках было реализовано более 2 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, их посетили более 2,5 тысяч покупателей», — сказал Магамед Гагиев.

По его словам, благодаря продовольственным ярмаркам в регионе удается провести огромную работу по стабилизации ситуации на рынке по росту цен на сельскохозяйственную продукцию. Подведомственными предприятиями Минсельхоза Ингушетии был представлен широкий спектр продукции овощных и зерновых культур на ярмарках республики.

«В текущей ситуации остро стоит вопрос по недопущению роста цен на продукты питания. Считаю, что проведение продовольственных ярмарок поможет населению закупить не только дешевле, чем на рынке или в магазине, но также приобрести свежую и экологически чистую продукцию местного производства. Здесь мы убиваем двух зайцев: проведение ярмарок помогает сельхозтоваропроизводителям реализовать свою продукцию, кроме того, найти нового покупателя и расширить клиентскую базу», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что в Ингушетии с 12 марта по 30 апреля 2022 года в качестве мер по сдерживанию цен на социально-значимые товары в разных районах провели 16 ярмарок, а с октября по 26 ноября — 8.

За текущий год Минсельхозу республики для недопущения роста цен удалось собрать урожай всех озимых и яровых культур в агротехнические сроки на площади 67,6 тыс. га, ввести в сельскохозяйственный севооборот земли площадью более 1,6 га за счет культуротехничеких мероприятий, обеспечить кормовой базой предприятия в отрасли животноводства, сохраннить и увеличить поголовье животных, обеспечить бесперебойную работу сельскохозяйственных предприятий и нарастить производственные мощности.

Также для финансовой устойчивости сельхозпредприятий, Минсельхоз Ингушетии с начала года приступил к работе по предоставлению государственной поддержки. Так, сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства в 2022 году было выделено 265,8 млн рублей, а в сфере животноводства — 83 млн рублей. Всего же в текущем году на реализацию программ господдержки ведомством было направлено 348,8 млн рублей.