Дороги

В Ингушетии досрочно завершена реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги — 2021»

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В Ингушетии полностью завершили дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», запланированные на 2021 год. Так, в текущем году приведены в нормативное состояние 7 объектов общей протяженностью 20 км, сообщил газете «Ингушетия» начальник ГУ «Ингушавтодор» Батыр Хаматханов.

«Стоимость указанных объектов составила 301,3 млн рублей. Все работы выполнены комплексно, и помимо дорожного покрытия специалисты обновили инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения. Так, на объектах нацпроекта в Ингушетии установлено более 500 дорожных знаков, 50 погонных метров барьерного ограждения, 32 тыс. пог. м дорожной разметки, 332 пог. м пешеходного ограждения, уложено 16 искусственных неровностей, обустроено 37 пешеходных переходов», — сказал собеседник.

По его словам, самым важным объектом стала автомобильная дорога «Подъезд к с. п. Плиево от автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Ср. Ачалуки — Гайрбек-Юрт» протяженностью 2,5 км, которая является подъездной к республиканскому онкологическому диспансеру в сельском поселении Плиево.

«В первую очередь мы стараемся для населения, для наших граждан. И национальный проект «Безопасные качественные дороги» дает сегодня прекрасную возможность улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру. Удобные транспортные связи, безопасные и качественные дороги обеспечивают быстрые и надежные контакты между районами и городами нашей республики», — добавил начальник ГУ «Ингушавтодор».

Отметим, что Ингушетия уже третий год подряд в числе первых по России реализует национальный проект «Безопасные качественные дороги» с опережением графика производства работ. Участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» за шесть лет позволит увеличить долю региональных трасс в республике в нормативе до 75,8% (сейчас — 73,7%), а дорожной сети городской агломерации — до 85% (сейчас этот показатель составляет 71%).

С 2019 по 2024 год в целом в Ингушетии планируется отремонтировать свыше 98 км автомобильных дорог (в том числе вне границы агломерации), из них 52,5 км региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного значения. Общий объем финансирования составит более 1,76 млрд руб.

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