В Ингушетии экс-чиновник сельской администрации обвиняется в незаконной выдаче земельных участков

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 годы муниципальный служащий администрации сельского поселения, занимавший должность ведущего специалиста и заместителя главы, находясь по месту работы незаконно выдал жителям республики четыре выписки из похозяйственной книги, куда внес заведомо ложные сведения о наличии у них земельных участков. Это послужило основанием для регистрации права собственности и отчуждения их в пользу заинтересованных лиц.

Указанными противоправными действиями администрации сельского поселения причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.