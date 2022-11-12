Следком

В Ингушетии экс-чиновник сельской администрации обвиняется в незаконной выдаче земельных участков

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В Ингушетии завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК России — «служебный подлог», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 годы муниципальный служащий администрации сельского поселения, занимавший должность ведущего специалиста и заместителя главы, находясь по месту работы незаконно выдал жителям республики четыре выписки из похозяйственной книги, куда внес заведомо ложные сведения о наличии у них земельных участков. Это послужило основанием для регистрации права собственности и отчуждения их в пользу заинтересованных лиц.

Указанными противоправными действиями администрации сельского поселения причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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