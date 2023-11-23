В Ингушетии фондом «Сафмар» продолжается масштабная реконструкция кладбищ

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба фонда «Сафмар», всю территорию места вечного упокоения обнесли новой оградой, заасфальтировали подъездную дорогу и дворовую часть. Также там возвели помещение для хозяйственных нужд со всем необходимым инвентарем для поддержания чистоты и порядка.

«Хочу выразить огромную благодарность, сказать большое спасибо всем, кто причастен к благоустройству нашего кладбища на улице Оздоева. Такого порядка там не делали, наверное, со времён его существования», — поделился в социальной сети местный житель.

Отмечается, что на улице Кирова также благоустроили кладбище. Его площадь впечатляет — около 4 гектаров. Несмотря на размеры, территорию полностью огородили, установили новые ворота, отремонтировали комнату для молитвы и помещение для хозяйственных нужд, провели в них отопление.

Кладбище на улице Хидриева одно из самых старых в селе Экажево. По словам местных жителей, оно было в запущенном состоянии и очень давно нуждалось в обновлении. Всё необходимое подрядчик добросовестно исполнил, и жители проделанной работой очень довольны.

На улице Осканова находится еще одно кладбище. Работы здесь проведены, как и на остальных объектах села.

Напомним, реализация проекта реконструкции всех кладбищ региона стала возможна благодаря договоренности Главы республики Махмуд-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Все работы велись с учетом рельефа местности и пожеланий сельчан. До конца текущего года планируется сдать 40 кладбищ — 33 мусульманских и 7 христианских.