В Ингушетии формируют новый состав представителей общественности в квалификационной коллегии судей

«Кандидатуры на назначение представителями общественности могут быть предложены Главой республики, депутатами НС, общественными объединениями, действующими на территории республики, высшими учебными и научными заведениями, имеющими государственную аккредитацию по юридической образовательной программе», — говорится в сообщении.

Для рассмотрения кандидатур на назначение представителями общественности в Народное собрание представляются копия паспорта гражданина РФ, диплома о высшем юридическом образовании, трудовой книжки, также характеристика с места работы (в случае отсутствия основного места работы или службы — характеристика с места жительства), медицинские справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, автобиография.

Паспорт и диплом об образовании в подлиннике представляются кандидатом при личном собеседовании.

Прием документов для рассмотрения кандидатур на назначение представителями общественности будет проводиться с 21 июня по 5 июля 2022 года. Время приема документов — с 9:00 до 17:00 мск.

Адрес приема документов: 386102, г. Магас, проспект И. Зязикова, 16, Народное собрание Ингушетии, комитет по государственному строительству и законодательству.