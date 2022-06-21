В Ингушетии формируют новый состав представителей общественности в квалификационной коллегии судей

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Народное собрание Ингушетии объявляет о приеме документов на назначение представителями общественности в квалификационную коллегию судей республики, сообщает пресс-служба НС.

«Кандидатуры на назначение представителями общественности могут быть предложены Главой республики, депутатами НС, общественными объединениями, действующими на территории республики, высшими учебными и научными заведениями, имеющими государственную аккредитацию по юридической образовательной программе», — говорится в сообщении.

Для рассмотрения кандидатур на назначение представителями общественности в Народное собрание представляются копия паспорта гражданина РФ, диплома о высшем юридическом образовании, трудовой книжки, также характеристика с места работы (в случае отсутствия основного места работы или службы — характеристика с места жительства), медицинские справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, автобиография.

Паспорт и диплом об образовании в подлиннике представляются кандидатом при личном собеседовании.

Прием документов для рассмотрения кандидатур на назначение представителями общественности будет проводиться с 21 июня по 5 июля 2022 года. Время приема документов — с 9:00 до 17:00 мск.

Адрес приема документов: 386102, г. Магас, проспект И. Зязикова, 16, Народное собрание Ингушетии, комитет по государственному строительству и законодательству.

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