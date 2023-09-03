В Ингушетии именем Героя России Мустафы Бокова назовут школу

Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, который встретил в аэропорту «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова семью офицера.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 1 сентября в Москве статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков передал звезду Героя России родителям и вдове героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине подполковника Мустафы Бокова.

Николай Панков поблагодарил родителей за воспитание мужественного сына, настоящего защитника Отечества, а вдове и детям выразил слова соболезнования и поддержки.

Махмуд-Али Калиматов выразил глубокую признательность родителям Мустафы Бокова за воспитание достойного сына и отметил, что гордится своим мужественным земляком, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, 8 июля указом Президента Владимира Путина погибшему в зоне СВО в мае текущего года Мустафе Бокову присвоено звание Героя России посмертно.

Подполковник родился 23 августа 1986 года. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, став мужественным и решительным офицером с высоким чувством личной ответственности, надежным товарищем. Службу проходил в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Как отмечают его боевые товарищи, Мустафа Боков с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан и интересы Родины в зоне СВО. Ранее подполковник был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» первой степени и «За отличие в военной службе» третьей степени.