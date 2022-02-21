Следком

В Ингушетии инспектора ДПС будут судить за служебный подлог

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Окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Ингушетии, возбужденного по материалам МВД по республике. Инспектор ДПС обвиняется в служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 28 октября 2021 года обвиняемый, являясь инспектором дорожно-патрульной службы ОМВД России по городу Магас, находясь при исполнении своих должностных обязанностей на стационарном посту ДПС, расположенном в столице республики, из иной личной заинтересованности, по просьбе водителя автомобиля марки «ВАЗ-21140», остановленного на указанном посту за совершение административного правонарушения, внес в протокол заведомо ложные сведения о совершении данного правонарушения его супругой и изъятии у нее подложных государственных регистрационных знаков.

Между тем, женщина автомобилем не управляла и право на управление транспортным средством не имеет.

На основании указанных документов женщине назначено административное наказание в виде штрафа.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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