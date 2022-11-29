В Ингушетии ищут мужчину, открывшего стрельбу по магазину

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Правоохранительные органы республики ведут поиск преступника, обстрелявшего хозяйственный магазин в Назрани, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«39-летний житель Назрани сообщил полиции о том, что неизвестный обстрелял из огнестрельного оружия его хозяйственный магазин на улице Насыр-Кортской. В результате происшествия никто не пострадал, помещение получило механические повреждения в виде четырёх пулевых пробоин», — сказал источник.

По его данным, у обочины дороги, в трёх метрах от места инцидента, найдены четыре гильзы калибра 7,62×39 мм и деформированная пуля на полу в помещении. Мотив обстрела магазина неизвестен, стрелка ищет полиция.

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