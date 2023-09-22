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В Ингушетии медики-волонтеры провели акцию в честь Всемирного дня донора костного мозга

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На базе Республиканской станции переливания крови в Назрани Ресурсный центр добровольчества и медики-волонтеры провели акцию в честь Всемирного дня донора костного мозга.

«Мы дали возможность жителям Ингушетии стать донорами крови и зарегистрироваться в качестве потенциальных доноров костного мозга», — отметила руководитель волонтерского движения медиков Дейси Цечоева.

Как сообщили в Коммолодежи региона, в ходе проведения мероприятия врачи и медсестры качественно осуществляли анализ крови, чтобы убедиться, что доноры не имеют противопоказаний к переливанию.

Напомним, в рамках цикла мероприятий «Марафон донора» представители различных групп населения республики регулярно собираются для сдачи крови.

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