В Ингушетии медики-волонтеры провели акцию в честь Всемирного дня донора костного мозга

«Мы дали возможность жителям Ингушетии стать донорами крови и зарегистрироваться в качестве потенциальных доноров костного мозга», — отметила руководитель волонтерского движения медиков Дейси Цечоева.

Как сообщили в Коммолодежи региона, в ходе проведения мероприятия врачи и медсестры качественно осуществляли анализ крови, чтобы убедиться, что доноры не имеют противопоказаний к переливанию.

Напомним, в рамках цикла мероприятий «Марафон донора» представители различных групп населения республики регулярно собираются для сдачи крови.