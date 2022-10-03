В Ингушетии могут производить свои беспилотники
Изобретатель из Ингушетии Дауд Мержоев вместе с единомышленниками задумал реализовать уникальный проект «Эрзи» по созданию беспилотных летательных аппаратов при поддержке властей региона, двигатель внутреннего сгорания нового типа уже изобретен, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального министерства экономического развития.
«Уже в начале октября рабочая группа проведет выездное совещание с заинтересованной дочерней структурой госкорпорации «Ростех», результатом которого должно стать подписание соответствующего соглашения о реализации совместного проекта «Эрзи», — сказал собеседник издания.
По его данным, изобретение местного жителя для беспилотников презентовали накануне на республиканском форуме «Деловая Ингушетия — 2022» в Назрани.
Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил автору проекта, что даст соответствующее поручение ответственным профильным ведомствам провести исчерпывающую работу в целях оказания необходимых мер поддержки со стороны федеральных ведомств и институтов развития.
Как заявил сам автор проекта газете «Ингушетия» Дауд Мержоев, речь идет о создании двигателя внутреннего сгорания нового типа МД1, предназначенного именно для беспилотников.
«На форуме я представил своё изобретение — однотактный двигатель внутреннего сгорания, двигатель, который сможет работать на высотах до 15 тыс. метров, не теряя свою мощность. Его разработкой я увлёкся ещё в 1987 году. Если бы не развал СССР, то проект наверняка был бы реализован», — сообщил Мержоев.
По его словам, на нынешнюю модель двигателя (до 800 лошадиных сил) он потратил два года. Он будет отличаться от своих предшественников лёгкостью и экономичностью. Партнёр Мержоева Иса Даурбеков распечатал модель двигателя на 3D принтере.
Мужчина вместе с единомышленниками создал концепт беспилотника с размахом крыльев 16 метров, который получит господдержку от региональных властей. Кроме того, уже заключены соглашения с инвесторами: ООО «Имедиарт», ООО «Теннантс груп», ООО «Асфат», ООО «АИС Инжиниринг», ООО «Терра».
По заверениям автора проекта, учитывая простоту двигателя, ему нет аналогов, и его изобретение является прорывом.