В Ингушетии могут производить свои беспилотники

«Уже в начале октября рабочая группа проведет выездное совещание с заинтересованной дочерней структурой госкорпорации «Ростех», результатом которого должно стать подписание соответствующего соглашения о реализации совместного проекта «Эрзи», — сказал собеседник издания.

По его данным, изобретение местного жителя для беспилотников презентовали накануне на республиканском форуме «Деловая Ингушетия — 2022» в Назрани.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил автору проекта, что даст соответствующее поручение ответственным профильным ведомствам провести исчерпывающую работу в целях оказания необходимых мер поддержки со стороны федеральных ведомств и институтов развития.

Как заявил сам автор проекта газете «Ингушетия» Дауд Мержоев, речь идет о создании двигателя внутреннего сгорания нового типа МД1, предназначенного именно для беспилотников.

«На форуме я представил своё изобретение — однотактный двигатель внутреннего сгорания, двигатель, который сможет работать на высотах до 15 тыс. метров, не теряя свою мощность. Его разработкой я увлёкся ещё в 1987 году. Если бы не развал СССР, то проект наверняка был бы реализован», — сообщил Мержоев.

По его словам, на нынешнюю модель двигателя (до 800 лошадиных сил) он потратил два года. Он будет отличаться от своих предшественников лёгкостью и экономичностью. Партнёр Мержоева Иса Даурбеков распечатал модель двигателя на 3D принтере.

Мужчина вместе с единомышленниками создал концепт беспилотника с размахом крыльев 16 метров, который получит господдержку от региональных властей. Кроме того, уже заключены соглашения с инвесторами: ООО «Имедиарт», ООО «Теннантс груп», ООО «Асфат», ООО «АИС Инжиниринг», ООО «Терра».

По заверениям автора проекта, учитывая простоту двигателя, ему нет аналогов, и его изобретение является прорывом.