В Ингушетии на избирательных участках в день выборов состоятся концерты

Культурно-технический центр представит концертную программу в столичной гимназии «Марем», где расположен избирательный участок № 301, а также в Центре образования на улице С. Чахкиева в Магасе, где находится избирательный участок № 303.

В Центре культурного развития г. Магаса, где расположен избирательный участок № 304, на улице Кулиева, 30, состоится насыщенная концертная программа.

Государственный фольклорный ансамбль «Магас» выступит с концертами в Альтиевском административном округе Назрани на избирательных участках № 601 (школа № 14, переулок Школьный, 5) и № 602 (здание ПОЖКХ, ул. Коммунальная, 1).

Артисты Театра юного зрителя представят мероприятия в Гамурзиевском административном округе Назрани на избирательных участках № 604 (школа № 8, ул. Албогачиева, 143) и № 605 (школа № 9, ул. Суворова, 4).

Избирательный участок № 609, который располагается в Летнем амфитеатре, станет концертной площадкой для артистов Государственной филармонии имени А. Хамхоева. Также артисты данного учреждения выступят в Ингушском политехническом колледже на участке № 610 и в школе № 5, где располагается избирательный участок № 611.

Солисты Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» выступят со своей концертной программой в Центральном административном округе Назрани на избирательных участках № 613 (школа № 2, ул. Осканова, 27), № 614 (школа № 1, ул. Итазова, 35), № 615 (гуманитарный колледж, проспект Базоркина, 68).

Артисты Студии эстрады представят свою концертную программу в Назрани на избирательных участках № 618 в здании музея краеведения (ул. Осканова, 29), № 619 в колледже сервиса и быта (ул. Картоева, 98) и № 620 во Дворце культуры (ул. Фабричная, 3).

В городе Карабулаке, в здании музея изобразительных искусств, где располагается избирательный участок № 206, состоится концерт с участием детского хореографического ансамбля «Таргим».