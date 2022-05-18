В Ингушетии на летний отдых детей выделено около 60 млн рублей

В Ингушетии на летний отдых более 5 тыс. детей и подростков в 2022 году выделено около 60 млн рублей. Начата работа по подготовке лагерей отдыха.

«В их числе три стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием: «Эрзи» в Джейрахском районе, имени Комарова в Сунженском районе и «Молодой патриот» в Малгобекском районе. Также будут работать 34 пришкольных летних лагеря дневного пребывания. Наряду с содержательной частью отдыха и оздоровления детей немаловажная роль отводится вопросу безопасности. Так, во всех стационарных лагерях будут работать круглосуточные медпункты, все объекты летнего детского отдыха будут приведены в безопасное пожарное состояние», — отметил региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Сулейм Муталиев, сообщает пресс-служба ИРО партии «Единая Россия».

Между тем, инициативы «Единой России» в сфере детского летнего отдыха и оздоровления помогут обеспечить безопасность детей и их занятость во время каникул, подчеркнула председатель комиссии партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Этому направлению посвящен ряд положений народной программы партии. В их реализации поможет, в том числе, проект «Школа безопасного поведения».

«Проект «Школа безопасного поведения» будет представлять из себя серию видеороликов, в которых будут описываться возможные опасные ситуации. Мы должны вместе объединиться и сделать для каждого региона индивидуальную, понятную, основанную на климатических, географических и иных особенностях программу», — отметила Кузнецова.

Также будет создана электронная карта опасных для детей мест городской инфраструктуры — по этому вопросу родители часто обращаются в приемные «Единой России».

Глава партийной комиссии отдельно остановилась на работе детских лагерей, напомнив, что с 2015 года более 400 лагерей почти в 70 субъектах России не функционируют из-за несоответствия современным требованиям.

«Только за 2019-2021 годы 52 лагеря были закрыты или перепрофилированы. Безусловно, мы поддерживаем законопроект о запрете перепрофилирования детских лагерей, изменение целевого назначения использования земельных участков, на которых они расположены. Необходимо наращивать ресурсы по развитию лагерей», — сказала Кузнецова.

В решении этого вопроса поможет совместный с «Единой Россией» проект по модернизации детских оздоровительных учреждений. «В рамках него до 2030 года будет модернизировано 1,4 тыс. стационарных детских лагерей. Также планируется в три раза увеличить количество лагерей палаточного типа — начиная с 2023 года с 300 до 1000», — сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

Чтобы занимать детей в летнее время вне смен в лагерях, Кузнецова предложила привлекать НКО и совершенствовать сферу дополнительного образования.

Например, в дни летних каникул дети получат возможность под руководством квалифицированных тренеров по разным видам спорта, выдающихся российских спортсменов, инструкторов, волонтеров бесплатно заниматься физической культурой рядом с домом на спортивных площадках и дворовых территориях.

«Единая Россия» и министерство спорта создали в регионах сеть доступных спортивных объектов. Это сделано в рамках реализации проекта по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов спортивного типа. Только в 2020-2021 годах в регионы было поставлено 145 комплектов оборудования для создания таких комплексов на сумму более 3 млрд рублей. Президент одобрил это направление. Мы понимаем, что сейчас как можно больше надо создавать площадок открытого типа, доступных, легко сооружаемых. Мы этому направлению продолжим уделять большое внимание«, — отметил министр спорта России Олег Матыцин.

В заключение Кузнецова остановилась на повышении качества летнего отдыха. Для решения этого вопроса в 2022 году особая поддержка требуется регионам, которые размещают на своей территории беженцев.

«Мы должны максимально помочь тем регионам, которые размещают беженцев. Там как правило используются имеющиеся базы, в которых организуются кампании по летнему отдыху для детей. Нужно выработать меры, чтобы все вопросы можно было решить максимально эффективно», — подчеркнула она.