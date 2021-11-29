В Ингушетии на совещании под председательством спикера регионального парламента обсудили ход призывной кампании

Военком доложил о ходе осеннего призыва, проходящего в регионе с 1 октября по 31 декабря. Обсуждались мероприятия, связанные с призывом на службу.

Как сообщил газете «Ингушетия» Тимур Местоев, в ходе заседания затрагивались проблемные вопросы, связанные с призывом, с работой по военно-патриотическому воспитанию молодежи республики.