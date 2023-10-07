В Ингушетии на участке ФАД «Кавказ» изменен скоростной режим из-за ремонтных работ
На перекрестке кругового движения при въезде в Магас ФАД «Кавказ» с 7 октября изменен скоростной режим из-за ремонтных работ, сообщили «Ингушетии» в Госавтоинспекции региона.
«На участке федеральной трассы 565-566 км, в связи с ремонтными работами, движение по мостовому сооружению в направлении города Грозного, будет перекрыто. Здесь будет действовать ограничение скоростного режима 50 км/ч», — отметила старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения республиканского УГИБДД Зара Ужахова.
Также она обратила внимание автовладельцев на то, что в зоне работы камеры фотовидеофиксации действует ограничение скоростного режима 70 км/ч.