В Ингушетии наградили призеров всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

«Подарки и дипломы победителям вручили временно исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел по республике полковник внутренней службы Е. А. Честнейший и член общественного совета при ГУ МВД России по СКФО председатель общественного совета по Республике Ингушетия М. Я. Гадиев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году перед конкурсантами стояла непростая задача — изготовить тематические поделки с учетом национальных традиций и промыслов региона, с чем конкурсанты успешно справились.

Мероприятие завершилось памятным фотографированием.