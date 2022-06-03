Награждение

В Ингушетии наградили призеров всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

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В музее МВД России по Ингушетии прошло награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа», сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Подарки и дипломы победителям вручили временно исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел по республике полковник внутренней службы Е. А. Честнейший и член общественного совета при ГУ МВД России по СКФО председатель общественного совета по Республике Ингушетия М. Я. Гадиев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году перед конкурсантами стояла непростая задача — изготовить тематические поделки с учетом национальных традиций и промыслов региона, с чем конкурсанты успешно справились.

Мероприятие завершилось памятным фотографированием.

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