В Ингушетии наградили призеров всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В музее МВД России по Ингушетии прошло награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа», сообщает пресс-служба силового ведомства.
«Подарки и дипломы победителям вручили временно исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел по республике полковник внутренней службы Е. А. Честнейший и член общественного совета при ГУ МВД России по СКФО председатель общественного совета по Республике Ингушетия М. Я. Гадиев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году перед конкурсантами стояла непростая задача — изготовить тематические поделки с учетом национальных традиций и промыслов региона, с чем конкурсанты успешно справились.
Мероприятие завершилось памятным фотографированием.