В Ингушетии напомнили о правилах пограничного режима
Пограничное управление по Ингушетии напомнило, что, согласно приказу ФСБ России от 14 октября 2021 года на всей территории Джейрахского района, за исключением сельского поселения Бейни, установлена пограничная зона и действуют правила пограничного режима.
Отмечается, что с учётом горной местности Джейрахского района и неразвитостью автомобильных дорог следовать к сельскому поселению Бейни и расположенным на её территории туристическим объектам гражданам необходимо через пограничную зону, на въезде в которую установлены контрольные пункты «Фуртог» и «Хамхи».
По информации регионального Погрануправления, въезд, временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств в пограничной зоне осуществляется: для граждан Российской Федерации — по документам, удостоверяющим личность; для иностранных граждан — по пропускам на право въезда (прохода), временного пребывания в пограничной зоне и документам, удостоверяющим личность.
Для того чтобы получить пропуск, дающий право посещения пограничной зоны (максимальный срок действия — 1 год), следует обратиться в Пограничное управление ФСБ России по республике. Сделать это можно при личном обращении, по электронной почте, через портал Госуслуг. На сайте ФСБ России полностью и доступно описывается суть услуги (она абсолютно бесплатна), а также предоставляются шаблоны письменных заявлений для выдачи индивидуального пропуска для граждан — совершеннолетних и несовершеннолетних, организованной группы людей (например, туристов), а также индивидуальных и коллективных пропусков для сотрудников организаций и предприятий.
Сроки предоставления услуги: для граждан России в части, касающейся выдачи пропусков — не более 30 дней, для иностранцев — не более 60 дней. Для граждан России в части, касающейся выдачи разрешений на осуществление хозяйственной или промысловой деятельности — не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявлений (приказ ФСБ России от 13.10.2013 № 572).
Обращаться по всем вопросам следует по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Али Горчханова, д. 11 — Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия, телефоны: 8 (8734) 55-21-15, 8(8734) 55-16-97, адрес электронной почты: pu. ingushetia@fsb. ru.
Напомним, в соответствии со ст. 18.2 КоАП РФ нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут предупреждение или наложение административного штрафа в том же размере, с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.