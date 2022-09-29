В Ингушетии напомнили о правилах пограничного режима

Отмечается, что с учётом горной местности Джейрахского района и неразвитостью автомобильных дорог следовать к сельскому поселению Бейни и расположенным на её территории туристическим объектам гражданам необходимо через пограничную зону, на въезде в которую установлены контрольные пункты «Фуртог» и «Хамхи».

По информации регионального Погрануправления, въезд, временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств в пограничной зоне осуществляется: для граждан Российской Федерации — по документам, удостоверяющим личность; для иностранных граждан — по пропускам на право въезда (прохода), временного пребывания в пограничной зоне и документам, удостоверяющим личность.

Для того чтобы получить пропуск, дающий право посещения пограничной зоны (максимальный срок действия — 1 год), следует обратиться в Пограничное управление ФСБ России по республике. Сделать это можно при личном обращении, по электронной почте, через портал Госуслуг. На сайте ФСБ России полностью и доступно описывается суть услуги (она абсолютно бесплатна), а также предоставляются шаблоны письменных заявлений для выдачи индивидуального пропуска для граждан — совершеннолетних и несовершеннолетних, организованной группы людей (например, туристов), а также индивидуальных и коллективных пропусков для сотрудников организаций и предприятий.

Сроки предоставления услуги: для граждан России в части, касающейся выдачи пропусков — не более 30 дней, для иностранцев — не более 60 дней. Для граждан России в части, касающейся выдачи разрешений на осуществление хозяйственной или промысловой деятельности — не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявлений (приказ ФСБ России от 13.10.2013 № 572).

Обращаться по всем вопросам следует по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Али Горчханова, д. 11 — Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия, телефоны: 8 (8734) 55-21-15, 8(8734) 55-16-97, адрес электронной почты: pu. ingushetia@fsb. ru.

Напомним, в соответствии со ст. 18.2 КоАП РФ нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут предупреждение или наложение административного штрафа в том же размере, с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.