В Ингушетии ночью сгорел жилой вагончик, никто не пострадал

«31 января в 02:31 мск в дежурную смену Главного управления МЧС России по Ингушетии поступило сообщение о том, что в Назрани, на улице Фабричной, произошел пожар. По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло возгорание жилого вагончика. Площадь пожара составила 10 кв. м», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.