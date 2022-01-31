Пожар

В Ингушетии ночью сгорел жилой вагончик, никто не пострадал

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В Назрани близ городского рынка ночью 31 января сгорел жилой вагончик. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«31 января в 02:31 мск в дежурную смену Главного управления МЧС России по Ингушетии поступило сообщение о том, что в Назрани, на улице Фабричной, произошел пожар. По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло возгорание жилого вагончика. Площадь пожара составила 10 кв. м», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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