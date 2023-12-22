Муниципалитет

В Ингушетии обновили здание администрации отдаленного села Чемульга

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В сельском поселении Чемульга провели комплекс работ по обновлению здания администрации населенного пункта.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, строительные работы включали в себя полную замену электрики, обновление штукатурки и покраску стен, установку натяжного потолка и замену осветительных приборов, укладку ламината, обновление козырька и перил, укладку плитки при входе, а также ремонт фасада здания и покраску забора. Кроме того, была обновлена офисная мебель.

Отмечается, что в следующем году планируется строительство нового забора, соответствующего требованиям антитеррористической безопасности, с установкой камер видеонаблюдения, а также замена системы отопления в здании администрации.

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