Ярмарка

В Ингушетии обсудили организацию предновогодних сельскохозяйственных ярмарок

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В Минсельхозе Ингушетии обсудили с руководителями государственных унитарных предприятий организацию и проведение в республике предновогодних сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут в городах и районах региона с 28 по 30 декабря.

Участники совещания пришли к однозначному выводу — благодаря продовольственным ярмаркам в регионе удается добиться стабилизации и недопущения роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

В преддверии Нового года ярмарки пройдут 28 декабря в Малгобеке на рынке «Изобилие», в Карабулаке на пересечении улиц Осканова и Кирова, в Назрани на площади перед ДК.

29 декабря ярмарки состоятся в Малгобеке на рынке «Изобилие», в Нестеровском на площади перед ДК, а также напротив рынка «Магас» в районе Аланских ворот.

30 декабря ярмарки пройдут в Малгобеке на рынке «Изобилие», в Сунже на рынке «Привоз», в столице — напротив рынка «Магас» в районе Аланских ворот.

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