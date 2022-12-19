В Ингушетии обсудили организацию предновогодних сельскохозяйственных ярмарок

Участники совещания пришли к однозначному выводу — благодаря продовольственным ярмаркам в регионе удается добиться стабилизации и недопущения роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

В преддверии Нового года ярмарки пройдут 28 декабря в Малгобеке на рынке «Изобилие», в Карабулаке на пересечении улиц Осканова и Кирова, в Назрани на площади перед ДК.

29 декабря ярмарки состоятся в Малгобеке на рынке «Изобилие», в Нестеровском на площади перед ДК, а также напротив рынка «Магас» в районе Аланских ворот.

30 декабря ярмарки пройдут в Малгобеке на рынке «Изобилие», в Сунже на рынке «Привоз», в столице — напротив рынка «Магас» в районе Аланских ворот.