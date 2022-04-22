В Ингушетии одобрено более 600 заявок от собственников на догазификацию

Об этом было сообщено на заседании регионального штаба под руководством вице-премьера республики Тимура Фаттахова.

Всего в догазификации нуждается 4 048 домовладений во всех 39 населенных пунктах региона, в границах которых проложены газораспределительные сети. В текущем году по графику необходимо подключить 677 домов. Однако отсутствие у заявителей правоустанавливающих документов препятствует процессу.

Фаттахов поставил задачу муниципалитетам активизировать деятельность в этом направлении, в рамках местных рабочих групп проводить разъяснительную работу с населением, объяснять, как и что нужно сделать для подключения газа, как оформить документы. Кроме того, вице-премьер назвал эффективной мерой привлечение СМИ, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, в июне 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о газоснабжении, отменяющий плату населения за подключение домовладений к газовым сетям.

Согласно закону, услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка газ будут подводить без привлечения средств граждан. При этом стоимость услуг на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений будет нормироваться и контролироваться.