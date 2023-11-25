В Ингушетии от гриппа привито более 89 тыс. детей

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как относительно стабильная.

По словам вице-премьера, для проведения вакцинации активно используются передвижные мобильные комплексы, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Всего с целью иммунизации населения созданы 158 прививочных бригад.

Для госпитализации больных в двух инфекционных отделениях больниц имеется 110 коек, что составляет 18% от потребности (608 коек). Планируется дополнительно развернуть 500 коек в 10 стационарах. Также есть 102 аппарата ИВЛ, что составляет 100% от потребности и один аппарат ЭКМО.

Постоянно пополняется резерв медикаментов для лечения и профилактики гриппа, ОРВИ и Covid-19, а также запас спецодежды и дезинфицирующих средств.

«В настоящее время против коронавируса привито 10 770 человек. По мере закупки вакцины, согласно национальному календарю, мы будем продолжать иммунизацию населения», — отметила Индира Сагова, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.