В Ингушетии от полиомиелита привили более 11 тыс. детей

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Магомедбашир Балаев на расширенном заседании правительства под председательством Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Министр отметил, что проблем с препаратами для вакцинации нет, принимаются меры по повышению активности и эффективности работы медицинских организаций по максимальному охвату детского населения республики.

«Выездные прививочные бригады работают на педиатрических участках, в ДОУ и школах в усиленном режиме, без выходных. Приказами по медицинским организациям определены ответственные лица за организацию проведения вакцинопрофилактики среди детского населения в лице заместителей главных врачей. Руководителям медицинских организаций поручено обеспечить личный контроль реализации данного вопроса», — отметил Балаев.

Он добавил, что все вопросы, связанные с вакцинопрофилактикой, рассматриваются на еженедельных рабочих совещаниях Минздрава Ингушетии с руководителями медицинских организаций. Усилена информационно-просветительская работа среди населения республики. К работе по просвещению населения активно привлечены организационно-методические кабинеты медицинских организаций. В детских садах и школах проведены собрания с родителями и законными представителями несовершеннолетних детей с участием аудиторов по вопросам вакцинопрофилактики.

«Для повышения уровня квалификации медицинского персонала медицинских организаций организованы и проведены республиканские и районные конференции по вопросам диагностики и профилактики вакциноуправляемых инфекций, включая полиомиелит, с последующим проведением тестирования», — подытожил министр.

Руководитель субъекта отметил необходимость вовлечения в эту работу глав муниципальных образований и повышения эффективности профилактической работы.

«У людей должно сложиться понимание того, что это очень серьезная болезнь с тяжелыми последствиями для ребенка. Не каждая мать, наверное, понимает с чем ей придется столкнуться, если ее ребенок заболеет полиомиелитом. Поэтому, должна быть наглядность проблемы, регулярно рассказывайте, показывайте людям о тех разрушениях детского организма, к которому приводит эта болезнь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Просвещайте население всеми возможными способами», — заявил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.