В Ингушетии от полиомиелита привили более 11 тыс. детей
В Ингушетии от полиомиелита привито 11 372 ребенка, всего иммунизации подлежат более 16 тыс. детей до 15 лет.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Магомедбашир Балаев на расширенном заседании правительства под председательством Главы региона Махмуд-Али Калиматова.
Министр отметил, что проблем с препаратами для вакцинации нет, принимаются меры по повышению активности и эффективности работы медицинских организаций по максимальному охвату детского населения республики.
«Выездные прививочные бригады работают на педиатрических участках, в ДОУ и школах в усиленном режиме, без выходных. Приказами по медицинским организациям определены ответственные лица за организацию проведения вакцинопрофилактики среди детского населения в лице заместителей главных врачей. Руководителям медицинских организаций поручено обеспечить личный контроль реализации данного вопроса», — отметил Балаев.
Он добавил, что все вопросы, связанные с вакцинопрофилактикой, рассматриваются на еженедельных рабочих совещаниях Минздрава Ингушетии с руководителями медицинских организаций. Усилена информационно-просветительская работа среди населения республики. К работе по просвещению населения активно привлечены организационно-методические кабинеты медицинских организаций. В детских садах и школах проведены собрания с родителями и законными представителями несовершеннолетних детей с участием аудиторов по вопросам вакцинопрофилактики.
«Для повышения уровня квалификации медицинского персонала медицинских организаций организованы и проведены республиканские и районные конференции по вопросам диагностики и профилактики вакциноуправляемых инфекций, включая полиомиелит, с последующим проведением тестирования», — подытожил министр.
Руководитель субъекта отметил необходимость вовлечения в эту работу глав муниципальных образований и повышения эффективности профилактической работы.
«У людей должно сложиться понимание того, что это очень серьезная болезнь с тяжелыми последствиями для ребенка. Не каждая мать, наверное, понимает с чем ей придется столкнуться, если ее ребенок заболеет полиомиелитом. Поэтому, должна быть наглядность проблемы, регулярно рассказывайте, показывайте людям о тех разрушениях детского организма, к которому приводит эта болезнь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Просвещайте население всеми возможными способами», — заявил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.