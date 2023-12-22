В Ингушетии открылся избирательный штаб поддержки кандидата в Президенты Владимира Путина

На мероприятии присутствовали известный юрист, политический и общественный деятель Исса Костоев, преподаватель Ингушского государственного университета, к. ю. н. Ибрагим Картоев, член Общественной палаты России и председатель союза художников Ингушетии Муса Мартазанов, а также представители общественности, профсоюзов и других некоммерческих организаций.

«Нынешние выборы проходят в очень непростое для нашего государства время и России повезло, учитывая эту сложную обстановку, с тем, что у руля оказался именно Владимир Путин, который своей политикой обеспечивает нашу безопасность и стабильность внутри страны. Конечно, кандидатов будет немало, но мы делаем ставку на Владимира Владимировича. Нам есть, что сказать по поводу своей позиции гражданам, чем мы и будем заниматься в дальнейшем», — заявил Исса Костоев.

Ибрагим Картоев в свою очередь отметил, что альтернативы Путину на данный момент нет. Он также подчеркнул, что более 80% населения страны, имеющие право принимать участие в выборах, намереваются отдать свой голос в пользу действующего Президента России.

Мусса Мартазанов полностью поддержал все вышесказанное. От себя же он добавил, что Владимир Путин сделал и продолжает делать все возможное для государства.

Собравшиеся сошлись во мнение, что основная задача штаба — максимально прозрачно, легитимно, честно и качественно провести выборы.

Напомним, что 23 декабря стартует сбор подписей по всей стране стартует сбор подписей в поддержку Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. По закону действующему президенту необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей граждан. По причине этого сегодня во всех регионах России открылись избирательные штабы Владимира Путина. В Ингушетии штаб расположился по адресу: город Магас, улица Никиты Хрущева 12, 1 этаж.