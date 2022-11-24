Горячая линия

В Ингушетии открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

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В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом с 25 ноября по 5 декабря текущего года проводится Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Ингушетии проконсультируют жителей по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, предоставят информацию о том, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, а также расскажут, какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в республике, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что граждане, желающие получить консультативную помощь, могут обратиться по телефонам горячей линии Роспотребнадзора — 8-800-100-60-66, и регионального управления — 8 (8734) 55-03-21; 8 (8734) 55-03-08 (отдел эпидемиологического надзора).

Напомним, консультации проводятся в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 мск).

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