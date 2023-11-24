Жилье

В Ингушетии перевыполнили план по расселению из аварийного жилья

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На заседании президиума штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьер России Марата Хуснуллина было сообщено, что в Ингушетии в текущем году перевыполнили план по расселению из аварийного жилья. Полностью освоены средства в размере 13,18 млн рублей, переселено 24 человека из 6 помещений жилой площадью 291,2 квадратных метров.

В мероприятии в режиме видеосвязи приняли участие премьер-министр республики Владимир Сластенин, его заместители, а также начальник управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства региона Бекхан Мальсагов.

Докладывая о ходе реализации нацпроектов, Владимир Сластенин отметил, что в общем мониторинге Минфина России республика находится в зеленой зоне по 5 национальным проектам из 10.

«Это нацпроекты «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Среднее значение кассового исполнения по ним у нас почти 83%, а по стране — 72,7%», — отметил премьер.

Он добавил, что в текущем году в рамках нацпроектов и госпрограмм предусмотрено строительство 64 объектов с общим объемом финансирования 8,6 млрд рублей, до конца года из них должно быть сдано 55.

Бекхан Мальсагов проинформировал, что по нацпроектам строятся 29 объектов на 4,9 млрд рублей, из которых уже освоено более 3 млрд, отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

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