В Ингушетии планируется внедрить инновационный способ водоочистки

Как сообщили «Ингушетии» в правительстве региона, компания предлагает внедрить инновационный метод водоочистки на главной насосной станции в городе Сунжа. При этом исключается применение хлора, чтобы избежать появления в водопроводных трубах отложений.

«По сравнению с традиционно используемой технологией, преимущество нашей состоит в том, что метод обладает сильным дезодорирующим эффектом, обеззараживающие действие исключает вторичное загрязнение воды на всей протяженности распределительной водопроводной системы. Также оказывается сильное влияние на бактерии и вирусы, снижается содержание органических соединений в воде, улучшается ее вкус. Особенно хотелось бы отметить то, что организация санитарно-защитных зон вокруг водоочистных сооружений не требуется, а удельные затраты на подготовку снижаются в 2-3 раза», — отметил представитель «Красной звезды».

В состав комплекса водоподготовки входят две станции: блок-модульная станция обеззараживания и модульная станция снижения жесткости в питьевой воде. Их применение позволит очищать 25 тыс. кубометров воды в сутки.

Премьер отметил, что обеспечение жителей чистой питьевой водой — одна из приоритетных задач властей. Он отметил, что по поручению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова в регионе проводится поэтапная модернизация объектов водоснабжения. Всего в текущем году в республике заменено и построено более 50 тыс. метров водопроводов.

«С каждым годом население республики увеличивается, соответственно растет и потребность в качественной воде. Очевидно, что разработанный вами продукт имеет колоссальные перспективы, обладает экологическим и социальным свойством. Мультипликативный эффект, в случае успеха реализации проекта в республике, может быть впечатляющим», — подчеркнул Владимир Сластенин.

Поскольку финансирование проекта не предусмотрено в бюджете республики, он поручил региональному министерству энергетики и ЖКХ рассмотреть возможность внедрения представленной технологии и изыскать средства на ее реализацию из внебюджетных источников, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.