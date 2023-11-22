В Ингушетии по «Пушкинской карте» можно посетить 12 организаций культуры

В этот перечень вошли Русский государственный музыкально-драматический Ингушетии, Ингушский государственный драмтеатр имени Идриса Базоркина, Ингушский ТЮЗ, Ингушский государственный молодежный театр, Госфилармония имени Ахмета Хамхоева, Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии, Мемориальный комплекс жертвам репрессий, Государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, ансамбль народного танца «Ингушетия», фольклорный ансамбль песни и танца «Магас», кинотеатр «Россия» в ЦКР города Магаса, а также столичный Центр театра, кино и креативных индустрий.

Афиша мероприятий, доступных в Ингушетии по «Пушкинской карте», размещена на портале «Культура. РФ» https://www. culture. ru/afisha/respublika-ingushetiya/pushkinskaya-karta.

Напомним, «Пушкинская карта» выдается школьникам и студентам с 14 до 22 лет включительно. Ежегодно на нее поступает 5 тысяч рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры и кино. Карта бывает виртуальной и пластиковой. Выпустить виртуальную карту можно в мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Пластиковая карта оформляется в отделении банка — участника программы. В 2023 году это Почта Банк. Выпускать пластиковую карту необязательно: для покупки билетов достаточно виртуальной.