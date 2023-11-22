Культура

В Ингушетии по «Пушкинской карте» можно посетить 12 организаций культуры

0

Министерство культуры Ингушетии опубликовало список организаций, которые можно посетить по федеральной программе «Пушкинская карта».

В этот перечень вошли Русский государственный музыкально-драматический Ингушетии, Ингушский государственный драмтеатр имени Идриса Базоркина, Ингушский ТЮЗ, Ингушский государственный молодежный театр, Госфилармония имени Ахмета Хамхоева, Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии, Мемориальный комплекс жертвам репрессий, Государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, ансамбль народного танца «Ингушетия», фольклорный ансамбль песни и танца «Магас», кинотеатр «Россия» в ЦКР города Магаса, а также столичный Центр театра, кино и креативных индустрий.

Афиша мероприятий, доступных в Ингушетии по «Пушкинской карте», размещена на портале «Культура. РФ» https://www. culture. ru/afisha/respublika-ingushetiya/pushkinskaya-karta.

Напомним, «Пушкинская карта» выдается школьникам и студентам с 14 до 22 лет включительно. Ежегодно на нее поступает 5 тысяч рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры и кино. Карта бывает виртуальной и пластиковой. Выпустить виртуальную карту можно в мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Пластиковая карта оформляется в отделении банка — участника программы. В 2023 году это Почта Банк. Выпускать пластиковую карту необязательно: для покупки билетов достаточно виртуальной.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Госуниверситете Ингушетии откроется военно-учебный центр
Установлена личность нейтрализованного в Ингушетии пособника членов НВФ
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Берд-Юрт
Из Ингушетии в зону СВО отправят очередной гуманитарный груз
Уроженец Ингушетии стал победителем чемпионата мира по грэпплингу
В селе Плиево Ингушетии к концу 2024 года откроется новая школа
Представители Ингушетии приняли участие в заседании Западно-Каспийского бассейнового округа
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО
В Ингушетии пройдет межрегиональный турнир по вольной борьбе в честь Калоя Картоева
Председатель парламента Ингушетии провел прием граждан
Махмуд-Али Калиматов встретился с Дмитрием Медведевым

Главное

Яндекс.Метрика

 