В Ингушетии проходит кинофестиваль «Золотая башня»

В ходе общения с представителями региональных СМИ председатель кинофестиваля «Золотая башня» Клим Лаврентьев отметил, что кинематограф Ингушетии развивается быстрыми темпами и очень важно поддержать этот порыв.

«На вас лежит большая ответственность, ведь именно вы в дни прохождения фестиваля будете публиковать информацию о нем. Прошу вас сделать все возможное, чтобы о кинофестивале «Золотая башня» узнали как можно больше людей не только в России, но и в мире», — сказал он.

В свою очередь министр культуры Темерлан Дзейтов сказал, что кинематограф — это целый социальный институт, который влияет на жизнь общества, формируя сознание зрителя.

«Я очень рад, что, несмотря на все сложности в виде пандемии Covid-19, мы смогли организовать это мероприятие, соблюдая все эпидемиологические ограничения, которые действуют в регионе. Уверен, что кинофестиваль станет весомым событием в культурной жизни Ингушетии», — добавил министр.

После общения с журналистами участники конференции спустились в зрительный зал Дворца культуры, где состоялось торжественное открытие международного кинофестиваля «Золотая башня». Ведущими мероприятия выступили заслуженная артистка Ингушетии Белла Базоркина и актер и режиссер Тимофей Федоров.

В этом году честь открыть седьмой кинофестиваль в Ингушетии была доверена жителю Назрани, семилетнему Дени Базоркину, который семь раз хлопнул кинематографической «хлопушкой», после чего Клим Лаврентьев и Темерлан Дзейтов объявили о его открытии. Учащиеся Горского кадетского корпуса вынесли на сцену флаги стран-участниц кинофестиваля, а солистки фольклорного ансамбля «Магас» — статуэтки в виде золотой ингушской башни.

После официальной части начался концерт, в котором приняли участие Алаудин Эсмурзиев, Лема Нальгиева, Марьяна Олигова, Зухра Нальгиева, Зураб Зурабов, хор Малгобекской детской школы искусств, Государственный фольклорный ансамбль «Магас». Не остались в стороне и приглашенные гости. Народный артист РФ Юрий Чернов и ведущий мероприятия Тимофей Федоров исполнили несколько музыкальных хитов.

В периодах между выступлениями артистов для зрителей был проведен небольшой экскурс в историю ингушского народа и международного кинофестиваля «Золотая башня».

В завершение концерта все участники мероприятия поднялись на сцену для коллективной фотосессии.