В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,2
В Ингушетии около 6 часов утра в понедельник произошло незначительное сейсмическое событие, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
В чрезвычайное ведомство поступило сообщение от диспетчера Северо-Осетинского филиала ФГБУ научно-исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» о том, что в Назрановском районе региона произошло землетрясение магнитудой 2.2 балла на глубине 12 км.
На территории Ингушетии подземные толчки не ощущались, в МЧС от жителей региона звонков не поступало.
Пострадавших нет, как и разрушений. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Отметим, что землетрясение в 2 балла ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя в верхних этажах зданий, и очень чуткими домашними животными.