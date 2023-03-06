Землетрясение

В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,2

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В Ингушетии около 6 часов утра в понедельник произошло незначительное сейсмическое событие, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В чрезвычайное ведомство поступило сообщение от диспетчера Северо-Осетинского филиала ФГБУ научно-исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» о том, что в Назрановском районе региона произошло землетрясение магнитудой 2.2 балла на глубине 12 км.

На территории Ингушетии подземные толчки не ощущались, в МЧС от жителей региона звонков не поступало.

Пострадавших нет, как и разрушений. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Отметим, что землетрясение в 2 балла ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя в верхних этажах зданий, и очень чуткими домашними животными. 

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