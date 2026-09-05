Сотрудника ПВЗ в Ингушетии осудят за кражу товаров почти на 500 тыс. рублей

Следствие установило, что в 2025 году фигурант, работая в пункте выдачи заказов, придумал схему хищения. Он оформлял на себя доставку товаров, не собираясь их оплачивать.

Когда посылки поступали в ПВЗ и истекал срок их хранения, сотрудник вскрывал упаковки, забирал содержимое, пустые коробки отправлял обратно под видом невыкупленного товара.

За два месяца такой деятельности ущерб, причиненный интернет-магазину, превысил 493 тыс. рублей. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению.