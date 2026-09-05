Глава Ингушетии обсудил с общественниками развитие сел и воспитание молодежи 

Особое внимание было уделено сельским территориям. Руководитель региона считает, что муниципальные служащие должны досконально знать законодательство и выстраивать эффективную цепочку решения проблем жителей.

«Члены палаты могут напрямую общаться с людьми, выезжать в населенные пункты, встречаться с педагогами, врачами, предпринимателями, специалистами, представителями духовенства и молодежью. Важно видеть проблемы не только глазами чиновника. Необходимо услышать разные мнения, разобраться в причинах, провести общественную экспертизу и сформулировать конкретные предложения. Услышали — изучили — проанализировали — предложили решение — проконтролировали результат. Именно так общественная работа приобретает практический смысл», — отметил Глава республики.

Он также указал на необходимость увеличения налоговых сборов для финансовой самостоятельности республики: «Чем выше налоговые поступления и эффективнее работа экономики, тем больше возможностей самостоятельно определять приоритеты и направлять дополнительные средства туда, где они особенно необходимы. Поэтому здесь также нужна системная работа — и на уровне республики, и на муниципальном уровне».

Говоря о социальной сфере, руководитель субъекта призвал к усилению работы с молодежью. Он выступил за возвращение престижа честному труду и отметил важность воспитания в духе традиционных ценностей, избегая при этом лицемерия и осуждения окружающих по внешним признакам.

«Труд — это достоинство человека, возможность обеспечить семью, получить профессиональный опыт и быть полезным обществу. Я и сам с юности привык к труду и никогда не считал зазорным выполнять любую честную работу. Это отношение необходимо передавать детям: не ждать, что кто-то решит за тебя все вопросы, а учиться, работать и самостоятельно отвечать за свою жизнь», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По его мнению, представителям Общественной палаты на местах необходимо выявлять системные проблемы и доводить их до профильных ведомств.

«Развитие республики невозможно без эффективной муниципальной власти, активного общества, ответственного отношения к работе и сильной семьи. Поэтому рассчитываю на Общественную палату как на партнера в этой работе. Нам необходимо постоянно разговаривать друг с другом, видеть реальные проблемы и вместе искать решения», — подытожил Глава Ингушетии.