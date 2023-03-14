В Ингушетии производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 46%

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 марта по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье КРС на 0,4% (70 278 голов) и птицы на 28,2% (446 598 голов), овец и коз насчитывается 296 672 головы, уменьшение составляет 1,5 %.

В январе-феврале производство молока по расчетам составило — 21 544,100 тонны, что на 2,1% меньше предыдущего периода 2022 года, производство яиц увеличилось на 3,3% (3770 тыс. штук), производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 2109,831 тонн — на 45,9% больше по сравнению с аналогичной датой минувшего года.