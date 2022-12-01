Учения

В Ингушетии прошли учения по ликвидации последствий ДТП в зимний период

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В Сунженском районе Ингушетии прошли тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП и эвакуации пострадавших в зимний период, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Основная цель мероприятия — совершенствование практических навыков органов управления и сил функциональной и территориальной подсистемы РСЧС по отработке вопросов ликвидации последствий ЧС, возникшей в результате ДТП в зимний период времени.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, как правило, с наступлением осенне-зимнего периода и появлением на дорогах изморози, снежного наката и льда количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается в несколько раз.

Получив сигнал о ДТП, на место условного происшествия были направлены спасатели и пожарные расчеты. По прибытию на место, спасатели, оказав первую помощь, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавших из искореженных машин и передали их специалистам Скорой помощи. Подразделения пожарной охраны провели пожарное развертывание и за считанные минуты потушили возгорание.

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