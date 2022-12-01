В Ингушетии прошли учения по ликвидации последствий ДТП в зимний период

Основная цель мероприятия — совершенствование практических навыков органов управления и сил функциональной и территориальной подсистемы РСЧС по отработке вопросов ликвидации последствий ЧС, возникшей в результате ДТП в зимний период времени.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, как правило, с наступлением осенне-зимнего периода и появлением на дорогах изморози, снежного наката и льда количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается в несколько раз.

Получив сигнал о ДТП, на место условного происшествия были направлены спасатели и пожарные расчеты. По прибытию на место, спасатели, оказав первую помощь, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавших из искореженных машин и передали их специалистам Скорой помощи. Подразделения пожарной охраны провели пожарное развертывание и за считанные минуты потушили возгорание.